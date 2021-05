Hockey ghiaccio, Alps League 2022: saranno sette le squadre italiane impegnate, si aggiunge anche Merano (Di venerdì 14 maggio 2021) saranno sette le squadre italiane che parteciperanno alla Alps Hockey League 2021-2022. I Campioni d’Italia in carica della Migross Supermercati Asiago Hockey saranno infatti accompagnati da Rittner Buam, S.G. Cortina Hafro, Fassa Falcons, HC Gherdeina ed i Vipiteno Broncos. Assieme a loro, tuttavia, dalla prossima stagione, ci sarà il ritorno dell’HC Merano che, come comunica la Fisg, ha finalizzato la sua iscrizione, dopo la concessione di una “wild card” proprio da parte della Federazione, come anticipato nei giorni scorsi. Asiago, Renon, Cortina, Gherdeina, Fassa, Wipptal e Merano, quindi, saranno la pattuglia azzurra per la sesta stagione della ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021)leche parteciperanno alla2021-. I Campioni d’Italia in carica della Migross Supermercati Asiagoinfatti accompagnati da Rittner Buam, S.G. Cortina Hafro, Fassa Falcons, HC Gherdeina ed i Vipiteno Broncos. Assieme a loro, tuttavia, dalla prossima stagione, ci sarà il ritorno dell’HCche, come comunica la Fisg, ha finalizzato la sua iscrizione, dopo la concessione di una “wild card” proprio da parte della Federazione, come anticipato nei giorni scorsi. Asiago, Renon, Cortina, Gherdeina, Fassa, Wipptal e, quindi,la pattuglia azzurra per la sesta stagione della ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio La Svizzera supera la Lettonia Due settimane dopo il doppio positivo impegno con la Russia ed una serie di amichevoli annullate, la Svizzera tornata in pista a Riga con la Lettonia, sconfiggendola per 3 - 0. Sul ghiaccio per la prima volta con i rinforzi di Zugo e Ginevra, la squadra di Patrick Fischer apparsa davvero solidissima, trovando il modo di farsi pericolosa con costanza dalle parti del portiere ...

Caro oligarca, ti spenno ... è anche amico intimo di Putin , nonché suo fraterno compagno di partitelle a hockey su ghiaccio. Natalia Potanina non si accontenta dei 41 milioni di dollari ottenuti in un tribunale russo Natalia ...

Hockey ghiaccio, dopo le positività al Covid all'interno dell'Italia, annullate anche le amichevoli con l'Austria OA Sport Para Ice Hockey, la Nazionale in raduno a Egna in vista dei Mondiali Un altro scatto sul ghiaccio verso il Mondiale di para ice hockey. Tra venerdì 14 e domenica 16 maggio la Nazionale azzurra si raduna al PalaWürth di Egna per affinare ulteriormente la condizione in v ...

Nazionale: incontro online con la leggenda Phil Esposito I ragazzi della nazionale italiana di hockey su ghiaccio sono ancora bloccati nella “bolla” pre-mondiale. A causa dei noti casi di positività al Covid-19, infatti, squadra e staff si trovano in una so ...

