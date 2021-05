Harry, nuovo attacco: «Volevo lasciare la famiglia reale da 15 anni, mi sentivo come allo zoo o nel Truman Show» (Di venerdì 14 maggio 2021) Nobless oblige. Lo sa bene il principe Harry che, ad un certo punto della sua vita, si era reso conto di essere molto a disagio nella veste di membro della famiglia reale britannica. Al punto che, rivela il duca di Sussex, il desiderio di lasciare quel ruolo era emerso molto tempo prima della cosiddetta ‘Megxit’. I più maligni, infatti, sostengono che dietro la decisione di lasciare la famiglia reale e trasferirsi negli Stati Uniti ci fosse una sorta di imposizione da parte di Meghan Markle. Invece, come riporta anche il Telegraph, il principe Harry ha smentito tutti in un podcast: «Ho vissuto anni di dolore e sofferenza insopportabili, Volevo uscire da quel mondo che mi pesava ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 14 maggio 2021) Nobless oblige. Lo sa bene il principeche, ad un certo punto della sua vita, si era reso conto di essere molto a disagio nella veste di membro dellabritca. Al punto che, rivela il duca di Sussex, il desiderio diquel ruolo era emerso molto tempo prima della cosiddetta ‘Megxit’. I più maligni, infatti, sostengono che dietro la decisione dilae trasferirsi negli Stati Uniti ci fosse una sorta di imposizione da parte di Meghan Markle. Invece,riporta anche il Telegraph, il principeha smentito tutti in un podcast: «Ho vissutodi dolore e sofferenza insopportabili,uscire da quel mondo che mi pesava ...

