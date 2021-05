Harry di nuovo contro la Royal Family: “Ero dentro a uno zoo” (Di venerdì 14 maggio 2021) Intervistato nell’ambito del podcast “Armchair Expert”, il principe Harry ha parlato della sua vita passata a corte, quando si sentiva a metà tra il “Truman show” e lo stare in uno zoo. Il duca di Sussex ha anche raccontato il primo incontro con Meghan in un supermercato, in incognito, e ha parlato dei rapporti col padre Carlo. La nuova vita americana del principe Harry è oggetto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Intervistato nell’ambito del podcast “Armchair Expert”, il principeha parlato della sua vita passata a corte, quando si sentiva a metà tra il “Truman show” e lo stare in uno zoo. Il duca di Sussex ha anche raccontato il primo incon Meghan in un supermercato, in incognito, e ha parlato dei rapporti col padre Carlo. La nuova vita americana del principeè oggetto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

repubblica : Il principe Harry di nuovo contro la famiglia reale: 'Sono andato via per spezzare il circolo del dolore' - infoitcultura : Il principe Harry di nuovo contro la famiglia reale: 'Sono andato via per spezzare il circolo del dolore' - deIenadiary : quando Harry farà un nuovo tour devo andarci per forza - CrestaLaila : Harry, nuovo attacco alla Royal Family: «Mi sentivo un animale in uno zoo» - medicojunghiano : RT @repubblica: Il principe Harry di nuovo contro la famiglia reale: 'Sono andato via per spezzare il circolo del dolore' -