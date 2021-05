“Hai mentito!”. Valeria Marini, tutti furiosi all’Isola. E lei finisce all’angolo (Di venerdì 14 maggio 2021) Valeria Marini non smette neanche per un secondo di sbaragliare tutti, ma proprio tutti alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. Abbiamo già potuto constatare quanto il reality iberico stia regalando gioie a profusione, nettamente di più che il nostro condotto da Ilary Blasi. Tra catfight, baci saffici e Valeria Marini in generale, Supervivientes ha fatto bingo! Abbiamo seguito con enorme entusiasmo la vicenda flirtante tra la Valeriona nazionale e Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca. Dopo aver intessuto un flirt, aver detto al mondo il proprio peso, aver (per sbaglio) avvelenato i compagni naufraghi con le uova, Valeria Marini si è resa protagonista di un’altra performance. La regina stellare di tutte le galassie ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021)non smette neanche per un secondo di sbaragliare, ma proprioalla versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. Abbiamo già potuto constatare quanto il reality iberico stia regalando gioie a profusione, nettamente di più che il nostro condotto da Ilary Blasi. Tra catfight, baci saffici ein generale, Supervivientes ha fatto bingo! Abbiamo seguito con enorme entusiasmo la vicenda flirtante tra la Valeriona nazionale e Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca. Dopo aver intessuto un flirt, aver detto al mondo il proprio peso, aver (per sbaglio) avvelenato i compagni naufraghi con le uova,si è resa protagonista di un’altra performance. La regina stellare di tutte le galassie ha ...

Advertising

Castelletta61 : Come accattona nei cassonetti - benditador : @misssiimpatia purtroppo.. non hai mentito ???????????????????????????? - alrauneflower : @MayPinkFlower 1.'tu hai davvero un buon odore' 'ma se mi hai sempre ripetuto quanto fosse sgradevole il mio odore'… - ikigaiisvt : @GYU_DK non hai mentito - namjaywon : con te sono arrabbiata, perché sei tornato rosa e hai mentito. anche se dei bellissimo e ti riempirei di coccole.… -