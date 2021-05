Ha provato a pestarti Caos a Mediaset | rissa in camerino | la gravissima accusa di tre donne | la redazione sa tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) “È vero che Roberta Di Padua haa picchiarti?”. Da questa domanda di un follower durante la diretta social di Aurora Tropea - che era in compagnia di Veronica Ursida e Maria Tona - è nata una nuova polemica riguardante Uomini e. La donna ha risposto affermativamente a quella domanda, raccontando quello che sarebbe successo mesi fa nel backstage del programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. “Se Roberta mi ha alzato le mani? Allora, praticamente - ha dichiarato Aurora - io sono uscita per riconsegnare mi sembra un orecchino a Claudio. Sono andata verso la, non ho fatto caso che Roberta stesse seduta lì in mezzo a loro, perché di solito a noi ci fanno stare tutte dentro al. Lei stava lì a chiacchierare con le ragazze. Non ho fatto in tempo ad avvicinarmi a loro ...