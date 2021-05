Guia Soncini: "Amo D’Alema in maniera viscerale, è l'unico che se ne frega dello spirito del tempo" (Di venerdì 14 maggio 2021) A Massimo D’Alema è stato contestato l’incasso di 10 mila euro al mese da presidente della Fondazione dei Socialisti europei. Lui ha risposto: “Le mie prestazioni intellettuali valgono più di quel che mi hanno dato”. La scrittrice Guia Soncini ne ha parlato su Linkiesta. “Comunismo è dove non mi siedo io. Draghi impari il senso del capitalismo da D’Alema” è il titolo della sua rubrica. Le abbiamo chiesto di commentare la vicenda. “D’Alema ha fatto benissimo a prendere quei soldi. Poi ha usato la parola “prestazione” che sa subito di sesso, e fa molto ridere”. D’Alema, dicendo “Alla Feps ero pagato meno del mio valore, è una vendetta politica”, ha aperto una questione per cui tutti hanno gridato allo scandalo. Lei, nella sua rubrica “L’Avvelenata”, ha scritto del rapporto malato tra ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) A Massimoè stato contestato l’incasso di 10 mila euro al mese da presidente della Fondazione dei Socialisti europei. Lui ha risposto: “Le mie prestazioni intellettuali valgono più di quel che mi hanno dato”. La scrittricene ha parlato su Linkiesta. “Comunismo è dove non mi siedo io. Draghi impari il senso del capitalismo da” è il titolo della sua rubrica. Le abbiamo chiesto di commentare la vicenda. “ha fatto benissimo a prendere quei soldi. Poi ha usato la parola “prestazione” che sa subito di sesso, e fa molto ridere”., dicendo “Alla Feps ero pagato meno del mio valore, è una vendetta politica”, ha aperto una questione per cui tutti hanno gridato allo scandalo. Lei, nella sua rubrica “L’Avvelenata”, ha scritto del rapporto malato tra ...

