Guendalina Tavassi | prima e dopo la chirurgia | irriconoscibile – FOTO

(Di venerdì 14 maggio 2021) La giovane influencer romana completamente trasformata dallaestetica: eccoagli esordinegli ultimi mesi è finita al centro di una clamorosa vicenda a seguito di video erubati dal suo cellulare. L’influecer, come in tanti ricorderanno ha raggiunto la popolarità grazie al Grande Fratello e da li è diventata ospite fisso di Barbara D’Urso nei suoi salotti. Di recente, oltre al caso reveng porn, la giovane ha affrontato anche un altro duro periodo, ovvero la separazione dal marito Umberto. Grazie ai suoi consigli di bellezza e alla vendita di prodotti per il corpo,è molto seguita sui social ma anche molto apprezzata. Oggi la troviamo in una perfetta forma ...

Advertising

thefreddo2 : @danitrash77 spero Karina Cascella o Guendalina Tavassi comunque - InRihannaItrust : @danitrash77 Spero e penso Guendalina Tavassi - interistadoc_ : GUENDALINA TAVASSI STREAMMA DEDDY URLO - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: buona cena con la divina Guendalina Tavassi ????????????????? - archivetrash_ : Reaction video ridere Guendalina Tavassi -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

Formatonews

era sposata dal 2013 con Umberto D'Aponte e hanno due figli: Chloe e Salvatore. Guenda è anche mamma di Gaia, avuta quando aveva solo 17 anni da una precedente relazione. Dopo un ...fa gli auguri di compleanno all' ex marito Umberto D'Aponte . Nelle sue IG Stories l'ex gieffina, influencer e opinionista tv, nonostante ormai viva separata in casa con il ...Nessun Personaggio Selezionato Adriana Lima Adriana Volpe Adriano Celentano Agnese Landini Aida Yespica Alba Parietti Albano Carrisi Alberto di Monaco Alena Seredova Alessandro Del Piero Alessandro Pr ...Guendalina Tavassi fa gli auguri di compleanno all’ ex marito Umberto D’Aponte. Nelle sue IG Stories l’ex gieffina, influencer e opinionista tv, nonostante ormai viva separata in casa con il napoletan ...