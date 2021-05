Guardia Sanframondi in festa | domani l’arrivo del Giro d’Italia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutisi colora di rosa. Sulla via Parallela della cittadina sannita si concluderàl’8^ tappa del 104esimo, in partenza da Foggia e con arrivo previsto intorno alle ore 17. Sono ore di grande fermento. Si predispongono le ultime osservanze, si effettuano gli ultimi ritocchi e il paese si ritrova rigenerato da un’ondata rosa senza precedenti. Festoni, gagliardetti, palloncini, biciclette, ombrelli e tanti altri simboli per dare il benvenuto alla classica delle due ruote che celebra quest’anno i 90 anni della maglia rosa. Unadello sport attesa da tanti appassionati e curiosi che, con tutte le limitazioni previste dalle misure anticovid, seguiranno i passaggi della carovana e, a seguire, i ciclisti impegnati nel ...

