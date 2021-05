GTA Online | ricompense doppie nelle Missioni Veicoli Speciali

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 14 maggio 2021) Hai creato un quartier generale sotterraneo per contrabbandare armi, usato gustosi bonus per massimizzare le tue opportunità di guadagno e sguinzagliato una serie diarmatistrade di Southern San Andreas… Questa settimana potrai passare a tuo piacimento dalle stanze delle armi a quelle dei comandi grazie allee agli sconti sugli uffici e sulle loro personalizzazioni. In più, goditi l’unione tra armi di tipo militare e gare ad alto contenuto di ottano grazie alletriplegare al bersaglio. GTA$ e RP doppiAmanti delle armi e amanti ...