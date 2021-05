Gregoretti: non luogo a procedere per Salvini (2) (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - Le motivazioni della decisione del gup di non luogo a procedere per Salvini verranno depositati tra trenta giorni. Lo ha reso noto lo stesso giudice Nunzio Sarpietro dopo l'udienza. Salvini non andrà a processo "perché il fatto non sussiste". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - Le motivazioni della decisione del gup di nonperverranno depositati tra trenta giorni. Lo ha reso noto lo stesso giudice Nunzio Sarpietro dopo l'udienza.non andrà a processo "perché il fatto non sussiste".

Advertising

TgLa7 : Gregoretti: Gup, non luogo a procedere per #Salvini Sentenza emessa a Catania, accolte richieste Pm e difesa - Lasiciliaweb : Salvini prosciolto a Catania Sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno nel caso… - RecaveryF : RT @dottorbarbieri: +++ #GREGORETTI: NON LUOGO A PROCEDERE PER #SALVINI. IL FATTO NON SUSSISTE +++ - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: CASO GREGORETTI Niente processo per Salvini - TeoBon1978 : RT @ImolaOggi: ??Migranti Gregoretti, 'Non luogo a procedere per Salvini' -