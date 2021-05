Gregoretti: no giudizio per Salvini a Catania, resta processo Palermo Open Arms/Adnkronos (2) (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Salvini assolto per la nave #Gregoretti. Per identici fatti, anzi, ancora più incredibili è rinviato a giudizio a P… - LegaSalvini : CASO #GREGORETTI, #SALVINI RISCHIA IL BIS. DOMANI LA DECISIONE SUL RINVIO A GIUDIZIO - SkyTG24 : Niente rinvio a giudizio per Matteo #Salvini per il caso #Gregoretti perché 'il fatto non sussiste'… - AcciaioMario : RT @borghi_claudio: Salvini assolto per la nave #Gregoretti. Per identici fatti, anzi, ancora più incredibili è rinviato a giudizio a Paler… - roberto_ave : RT @borghi_claudio: Salvini assolto per la nave #Gregoretti. Per identici fatti, anzi, ancora più incredibili è rinviato a giudizio a Paler… -