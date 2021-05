Gregoretti | Bongiorno | ' a Catania processo ' matrioska' | più approfondimento di Palermo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021), 14 mag. (Adnkronos) - "Questodiè un, cioè contiene tutti i casi in cui ci sono stati degli sbarchi e dei ritardi negli sbarchi". Lo ha detto l'avvocata Giuliadopo la decisione del gup Sarpietro di non luogo a procedere per Matteo Salvini. La legale ha annunciato che la sentenza sarà prodotta anche neldi, dove Salvini è stato invece rinviato a giudizio per lo stesso reato di sequestro di persona. "La sentenza è stata emessa con una formula molto chiara, perché il fatto non sussiste. E' la formula più chiara, che evidenzia in modo indubbio che, secondo il giudice dinon c'è stato nessun reato di sequestro. E' inutile dire che questa sentenza oltre a darci ...