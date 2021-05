Gran Bretagna, i cittadini europei vengono espulsi: gli italiani i più colpiti (Di venerdì 14 maggio 2021) La Gran Bretagna, dopo la Brexit, sta usando metodi poco ortodossi nei confronti degli europei e specialmente nei confronti degli italiani. Gran Bretagna (AdobeStock)Con la Brexit, in Gran Bretagna si è avuto un forte scossone. La decisione del popolo inglese ha fatto cambiare alcune carte in tavola sia sotto il profilo economico che quello di regolamentazione. Il caso è abbastanza emblematico. Riguarderebbe tanti europei, moltissimi dei quali italiani, cacciati in malo modo dal territorio inglese. Le leggi britanniche, però, dovrebbero accettare chi arriva per sostenere un colloquio di lavoro. Anche senza che il soggetto sia in possesso del visto se il datore di lavoro ha espressamente richiesto ... Leggi su chenews (Di venerdì 14 maggio 2021) La, dopo la Brexit, sta usando metodi poco ortodossi nei confronti deglie specialmente nei confronti degli(AdobeStock)Con la Brexit, insi è avuto un forte scossone. La decisione del popolo inglese ha fatto cambiare alcune carte in tavola sia sotto il profilo economico che quello di regolamentazione. Il caso è abbastanza emblematico. Riguarderebbe tanti, moltissimi dei quali, cacciati in malo modo dal territorio inglese. Le leggi britanniche, però, dovrebbero accettare chi arriva per sostenere un colloquio di lavoro. Anche senza che il soggetto sia in possesso del visto se il datore di lavoro ha espressamente richiesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Da domenica niente obbligo di quarantena per chi rientra in Italia dai paesi Ue Da domenica niente obbligo di quarantena per chi rientra in Italia dai paesi Ue Il provvedimento vale anche per chi arriva da area Shengen, Gran Bretagna e Israele

Conflitto israelo - palestinese, questa nuova crisi durerà a lungo Stati Uniti, Unione Europea e Gran Bretagna hanno sollecitato israeliani e palestinesi a spegnere le tensioni al più presto possibile, mentre la Turchia ha definito gli attacchi di Israele ' ...

?Covid-19: allarme variante indiana in Gran Bretagna, non esclusi lockdown locali Rai News Gran Bretagna: stop alla reclusione di cittadini Ue sprovvisti del visto di lavoro LONDRA. Stop alla detenzione in centri di raccolta e di reclusione per migranti per i cittadini Ue fermati all'arrivo nel Regno Unito poiché sprovvisti del visto di lavoro divenuto obbligatorio in bas ...

La variante indiana preoccupa Londra I contagi sono tornati ad aumentare ed è in forse la 'Fase 4' delle riaperture prevista il 21 giugno, quella del ritorno quasi totale alla normalità ...

