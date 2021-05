Graduatorie ATA terza fascia: boom di domande, 61% nelle province meridionali, 38,8% in città metropolitane. TABELLE Uil (Di venerdì 14 maggio 2021) Uil - Sono esattamente 2.178.949 le domande presentate da coloro i quali si sono candidati per le supplenze del personale scolastico a tempo indeterminato dei servizi complementari (3^ fascia ATA – assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ausiliari) che si assenta in corso d’anno e che viene sostituito con personale a tempo determinato (supplenze brevi). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) Uil - Sono esattamente 2.178.949 lepresentate da coloro i quali si sono candidati per le supplenze del personale scolastico a tempo indeterminato dei servizi complementari (3^ATA – assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ausiliari) che si assenta in corso d’anno e che viene sostituito con personale a tempo determinato (supplenze brevi). L'articolo .

Advertising

ProDocente : Graduatorie 24 mesi ATA: nel profilo di collaboratore scolastico non si valutano le certificazioni informatiche - ProDocente : Graduatorie ATA terza fascia, come si calcola il servizio per anno scolastico. ESEMPI - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, come si calcola il servizio per anno scolastico. ESEMPI - TecnicaScuola : Graduatorie 24 mesi ATA: presentazione domanda, esclusione dalla procedura e ricorsi [FAQ] --… - orizzontescuola : Graduatorie 24 mesi ATA: nel profilo di collaboratore scolastico non si valutano le certificazioni informatiche -