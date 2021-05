Google si schiera a favore del programma di lavoro per i coniugi dei dipendenti immigrati

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 14 maggio 2021)del diritto al ricongiungimento familiare – per dirla all’italiana – negli Stati Uniti e del diritto del partner di coloro che iniziano a lavorare in Usa a trovare una loro volta. Il colosso ha presentato un brief – firmato anche da altri giganti della tencologia come Microsoft, Twitter, Apple e Amazon – per difendere ildiche consente a chi è coniuge di titolati di visto H-1B (riservato ai lavoratori altamente qualificati) di lavorare nel paese. Su questodidedicato ci sono state parecchie polemiche – in particolare durante l’amministrazione Trump – e, nonostante il cambio di amministrazione, ci sono ancora rischi concreti. Rischi contro i quali il colosso ha deciso di protestare fermamente, assumendo una ...