Gli arbitri per la trentasettesima giornata di Serie A (Di venerdì 14 maggio 2021) L' Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra sabato 15 e lunedì 17 maggio. Quali sono ? BENEVENTO-CROTONE H.15 Arbitro: Giacomelli Assistenti: Liberti-Lo Cicero Iv uomo: Fourneau Var: Di Bello Avar: De Meo FIORENTINA-NAPOLI H.12.30 Arbitro: Abisso Assistenti: Tegoni-Mondin Iv uomo: Sacchi Var: Chiffi Avar: Costanzo GENOA-ATALANTA sabato 15/5 h.15 Arbitro: Marinelli Assistenti: Dei Giudici-Pagnotta Iv uomo: Giuia Var: Banti Avar: Cecconi HELLAS VERONA-BOLOGNA lunedi 17/5 h.20.45 Arbitro: Marchetti Assistenti: Rossi C-Yoshigawa Iv uomo: Illuzzi Var: Ghersini Avar: Galetto JUVENTUS-INTER sabato 15/5 h.18 Arbitro: Calvarese Assistenti: Longo-Valeriani Iv uomo: Guida VAar: Irrati Avar: Perretti MILAN-CAGLIARI H.20.45 Arbitro: Massa Assistenti: ...

Serie A, Roma - Lazio: dirige Pairetto. Calvarese per Juve - Inter ROMA - Designati gli arbitri per la penultima giornata di campionato che inizierà domani con quattro anticipi. Per il derby Roma - Lazio , in scena a partire dalle 20.45, è stato designato Pairetto di Nichelino. A ...

Serie A, gli arbitri della 37^ giornata: Calvarese per Juve-Inter, Roma-Lazio a Pairetto Sky Sport SERIE A, Gli arbitri del 37° turno di campionato Attraverso il proprio sito, l'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18ª ...

Marinelli arbitrerà Genoa-Atalanta Sarà il Maresciallo di Tivoli Livio Marinelli l'arbitro di Genoa-Atalanta. In sala Var sono stati nominati Banti e Cecconi ...

