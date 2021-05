Gli americani dicono addio a mascherine e distanziamento (se sono vaccinati) (Di venerdì 14 maggio 2021) Dal Cdc (autorità sanitaria USA) arriva un via libera alla normalità. Gli americani vaccinati potranno smettere di indossare la mascherina e di rispettare la regola del distanziamento interpersonale. Sarà possibile nella gran parte delle situazioni, sia all’aperto che al chiuso. Già il virologo Anthony Fauci, consulente sanitario del presidente Joe Biden, aveva insistito sul fatto che negli USA è ora di allentare l’obbligo di indossare le mascherine. “Se siete vaccinati e siete all’aperto mettete da parte la vostra mascherina” aveva detto. Ora è ufficiale. I repubblicani hanno festeggiato togliendosi la mascherina in Congresso dopo il disco verde del Cdc per i pienamente vaccinati, ma i dem sono apparsi cauti e attendono che Capitol Hill emani le sue linee guida ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 maggio 2021) Dal Cdc (autorità sanitaria USA) arriva un via libera alla normalità. Glipotranno smettere di indossare la mascherina e di rispettare la regola delinterpersonale. Sarà possibile nella gran parte delle situazioni, sia all’aperto che al chiuso. Già il virologo Anthony Fauci, consulente sanitario del presidente Joe Biden, aveva insistito sul fatto che negli USA è ora di allentare l’obbligo di indossare le. “Se sietee siete all’aperto mettete da parte la vostra mascherina” aveva detto. Ora è ufficiale. I repubblicani hanno festeggiato togliendosi la mascherina in Congresso dopo il disco verde del Cdc per i pienamente, ma i demapparsi cauti e attendono che Capitol Hill emani le sue linee guida ...

