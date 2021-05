Giulia D’Urso in lacrime: “Da stamattina c’è gente che mi augura la morte”, il durissimo sfogo (Di venerdì 14 maggio 2021) Pochissime ore fa, Giulia D’Urso si mostra ai suoi sostenitori in lacrime: il durissimo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una cosa è certa: queste ultime ore non devono essere affatto facili per Giulia D’Urso. Accusata di aver allertato i Carabinieri per denunciare la festa organizzata da Lukaku, per centravanti della squadra italiana, e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 14 maggio 2021) Pochissime ore fa,si mostra ai suoi sostenitori in: ildell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una cosa è certa: queste ultime ore non devono essere affatto facili per. Accusata di aver allertato i Carabinieri per denunciare la festa organizzata da Lukaku, per centravanti della squadra italiana, e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ElisaDiGiacomo : Festa Lukaku, Giulia D'Urso smentisce la soffiata: 'Denuncio chi ha fatto il mio nome' - Tea_Fei : Mi fate davvero pena...perché massacrate senza ritegno una come Giulia D’Urso che a quanto pare non è neppure stata… - Maria33759436 : RT @calciotoday_it: ???'Mi stanno massacrando, mi augurano la morte' ?Giulia D'Urso smentisce di aver denunciato la presunta festa di #Luka… - MimiNerazzurra : Giulia D'Urso in lacrime sui social, con i filtri del caso, dice di non essere stata lei a chiamare il 112. Curpa de...? - Italia_Notizie : Chi è Giulia D’Urso, l’influencer accusata di aver denunciato la festa di Lukaku. Lo sfogo in lacrime: “Massacrata” -