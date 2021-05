Giro d' Italia Una questione di spazi e convinzioni Ewan | Gaviria e gli altri

(Di venerdì 14 maggio 2021) Trecentocinquanta metri possono dilatarsi quasi all’infinito quando l’arrivo è a un passo e il gruppo è più o meno compatto. Albert Einstein ha fregato i ciclisti, o meglio ha dato un nome alla fregatura dei corridori: dilatazione temporale gravitazionale. La dilatazione, almeno nel ciclismo, c’entra però poco con l’altitudine. A contare sono altre cose, prima tra tutte la scelta del tempo. In bicicletta lo si può fare, in fisica no: 1-0 per la bici. Trecentocinquanta metri sono una distanza infausta. Né troppo corta, né troppo lunga, eppure a volte azzeccata. Soprattutto per sorprendere. E Fernandoè da sempre convinto di una cosa: quando sai di non essere il più forte, ha solo un’alternativa, fare qualcosa che nessuno si aspetta. L’idea matta del colombiano è stata quella di partire appunto a trecentocinquanta metri dallo striscione d’arrivo. Non follia, ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ??… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - CarriaggioM : RT @AdamartArt: #SudLibero #SvegliaSud Nuova bufera su Giro d'Italia e Rai: «Hanno esaltato il museo Lombroso» - LOSQUALO77 : RT @Eurosport_IT: Ancora Caleb #Ewan!! Bis del Folletto al Giro d'Italia: vittoria a Termoli davanti a Davide #Cimolai! ???????? 4° #Moschett… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Italia

Trecentocinquanta metri possono dilatarsi quasi all'infinito quando l'arrivo è a un passo e il gruppo è più o meno compatto. ...La curva dei residenti inin età lavorativa è in picchiata, quella dei residenti over 65, in ... Per l'Istat neldi dieci anni si può arrivare a 523mila e 518 nascite e a 1,82 figli per ...Il velocista della Lotto-Soudal si ripete sul traguardo di Termoli. A Gaviria non basta l'anticipo. La Eolo ci prova: fuga di Christian e tentativo finale di Albanese ...Ferrara: “Una bellissima emozione, per il futuro costruiremo una permanenza maggiore della carovana rosa in città” ...