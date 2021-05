Giro d’Italia 2021 | arrivano le salite! Tra Bocca della Selva e Campo Felice la classifica potrà rivoluzionarsi

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si prospetta un week-end entusiasmante il prossimo per quanto riguarda il. Inizia la seconda settimana con due tappe già molto importanti, con alcune salite sugli Appennini che potranno già dare un altro scossone ad unaancora non del tutto delineata. Possibile che cambi anche la Maglia Rosa, al momento sulle spalle del bravissimo ungherese Attila Valter. Domani l’ottava frazione, da Foggia a Guardia Sanframondi di 170 chilometri. Media montagna ma con ben 3.400m di dislivello, una tappa che affronta continui saliscendi dalla partenza fino abasso. Si scaleranno i monti del Matese superando il lungo GPM diposto a 53 km dal traguardo (sono quasi 19 chilometri, con pendenze non del tutto arcigne). Una ...