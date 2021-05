Giovedì 13 Maggio 2021 – 326ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di venerdì 14 maggio 2021)Ora inizio: 09:31 L’Assemblea ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44, recante misure urgenti per il contenimento del Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo passa alla Camera. Il relatore, sen. Bressa (Aut), ha illustrato il contenuto del provvedimento che, oltre a disporre una serie di proroghe, reca disposizioni per l’attività scolastica, esenta da responsabilità penali i somministratori del vaccino anti Covid, prevede l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, contiene misure per la semplificazione dei concorsi pubblici e per lo svolgimento del concorso di magistratura ordinaria. Il sen. Ciampolillo (Misto) ha avanzato una pregiudiziale di costituzionalità: il Parlamento non è a conoscenza dei fondamenti scientifici del ...