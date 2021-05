(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il Cdr delha ricevuto la seguentedall’Azienda: ‘La Società Europea di Edizioni, editrice de ‘il’ e il suo direttore Alessandro Sallusti hanno risolto oggi, dopo dodici anni di proficua collaborazione, il rapporto di lavoro. L’editore Paolo Berlusconi e il presidente Alessia Berlusconi ringraziano il direttore Sallusti per l’impegno profuso in tutti questi anni. Milano, 14 maggio 2021?. E’ la nota con la quale il cdr de Ilcomunica di aver ricevuto dall’Azienda notiziadelledi Alessandro Sallusti da direttore del quotidiano dopo 12 anni. “Il Cdr -si legge nel comunicato- in attesa della nomina del nuovo direttore continuerà a monitorare la situazione, a confrontarsi con l’azienda e a tenere ...

Advertising

TV7Benevento : Giornalisti: cdr Giornale, 'ricevuta comunicazione ufficiale dimissioni Sallusti'... - giornalorg : - infoitinterno : Giornalisti: ecco la lettera del cdr Giornale, 'nessun riscontro, Sallusti non ci risponde' - TV7Benevento : Giornalisti: ecco la lettera del cdr Giornale, 'nessun riscontro, Sallusti non ci risponde'... - TV7Benevento : **Giornalisti: cdr Il Giornale, 'dimissioni Sallusti? Al momento nessuna conferma'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti cdr

... per avviare un percorso di concreto affiancamento ai lavoratori,e poligrafici e per ... Per questo il sindaco Luca Salvetti subito dopo l'incontro con ilha inviato al presidente della ...Comincia così la lettera deldel Giornale, diramata in seguito alla diffusione della notizia secondo cui il direttore Alessandro Sallusti si sarebbe dimesso dalla direzione del quotidiano.Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il Cdr del giornale ha ricevuto la seguente comunicazione dall'Azienda: 'La Società Europea di Edizioni, editrice de 'il Giornale' e il suo direttore Alessandro Sallusti h ...Ai 26 esuberi dichiarati dalla Condé Nast in Italia l'assemblea di redazione, riunita via Zoom (la sede di Piazza Cadorna è ancora in gran parte chiusa) e per la prima volta alla presenza anche di un ...