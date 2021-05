(Di venerdì 14 maggio 2021)ieri è stata messa all’angolo dain merito ad un capitolo del suo libro, in cui ha raccontato come sua madre fosse stata lì lì per abortire, salvo poi ripensarci una volta essere arrivata davanti la clinica. “Avete presente la storia strappalacrime sulla madre dellache va ad abortire, a fare gli esami che precedono l’interruzione di gravidanza e lei che all’ultimo ci ripensa e va a farsi cappuccino e cornetto al bar? Beh, c’è un problema cara: nel 1976 l’aborto era illegale. Non funzionava così. Hai mentito tu o tua madre?”.ha chiamatochiedendo una spiegazione, ma la leader di Fratelli d’Italia ha preferito tacere dando parola ad ...

Advertising

StraNotizie : Giorgia Meloni, incastrata da Selvaggia Lucarelli, si fa difendere da un’avvocatessa: ma la toppa è peggio del buco - Anna230260 : RT @MTR29971489: Oggi Selvaggia Lucarelli è passata dall'asfaltare Giorgia Meloni, a Zorzi in un baleno. - BITCHYFit : Giorgia Meloni, incastrata da Selvaggia Lucarelli, si fa difendere da un’avvocatessa: ma la toppa è peggio del buco - pixiedixi : Io sono Giorgia (o io sono grigia?) #Meloni - MTR29971489 : Oggi Selvaggia Lucarelli è passata dall'asfaltare Giorgia Meloni, a Zorzi in un baleno. -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

Secondo più di un analista politico alle prossime elezionipuò prendersi un bel pezzo del governo della Repubblica. Per ora, ieri mattina, ha occupato la prima pagina "di" Repubblica, il quotidiano. Lo ha fatto con una campagna pianificata di ...Fdi, all'opposizione, cresce nei sondaggi. Il Carroccio è in calo. I rapporti fra lei e Salvini sono tesi? La domanda viene rivolta da Avvenire alla leader di Fratelli d'Italia,che subito punta a spegnere eventuali polemiche politiche: "Non mi piace che si costruisca una rivalità. Salvini, come scrivo nel libro (la sua biografia "Io sono", ndr) ha una ...Secondo più di un analista politico alle prossime elezioni Giorgia Meloni può prendersi un bel pezzo del governo della Repubblica.I rapporti fra lei e Salvini sono tesi? La domanda viene rivolta da Avvenire alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che subito punta a spegnere eventuali polemiche politiche: "Non mi piace c ...