Giordana Angi presenta disco ' Mi Muovo'

MattiaBriga : “Chiama il Mio Nome” Feat. Giordana Angi Fuori stanotte a mezzanotte - GFucci58 : RT @earonemusic: ??- “Tuttapposto” di Giordana Angi feat. Loredana Bertè guadagna 10 posizioni in classifica #airplay italiana ???? ed entra i… - laurenhugme_ : RT @400proiettili_: STANNATE LE PERSONE GIUSTE E CON PERSONE GIUSTE INTENDO GIORDANA ANGI #mimuovo - valdipancia : giordana angi e margherita vicario album ascoltazione - EndCent : Un cambiamento continuo: #MIMUOVO è il nuovo disco di @GiordanaAngi -

presenta 'Mi Muovo' , il nuovo album di inediti. Anticipato dal singolo 'Tuttapposto' con Loredana Bertè (prodotto da ZEF e mixato da Robert Orton, vincitore di tre Grammy Awards e ..."Un disco multiforme". Così, la cantautrice italo - francese uscita due anni fa dalla scuola di Amici e già autrice per artisti come Tiziano Ferro e Nina Zilli, descrive il suo nuovo album "Mi Muovo" (per Virgin ...Giordana Angi presenta “Mi Muovo”, il nuovo album di inediti. Anticipato dal singolo “Tuttapposto” con Loredana Bertè (prodotto da ZEF e mixato da Robert ..."Il sole alle finestre" è il singolo di Raffaele uscito dal programma di Amici di Maria de Filippi 2021 ma di cosa parla e cosa esprime questo brano?