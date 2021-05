Giordana Angi | il mio disco verso nuovi orizzonti

(Di venerdì 14 maggio 2021) "Unmultiforme". Così, la cantautrice italo - francese uscita due anni fa dalla scuola di Amici e già autrice per artisti come Tiziano Ferro e Nina Zilli, descrive il suo nuovo ...

"Un disco multiforme". Così, la cantautrice italo - francese uscita due anni fa dalla scuola di Amici e già autrice per artisti come Tiziano Ferro e Nina Zilli, descrive il suo nuovo album "Mi Muovo" (per Virgin ...Guarda l'intervista esclusiva di Georgia Passuello a. È uscito il mio nuovo album "Mi Muovo" . È un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l'idea di un cambiamento continuo. A marzo 2020, quando il mondo si è fermato, ..."Un disco multiforme". Così Giordana Angi, la cantautrice italo-francese uscita due anni fa dalla scuola di Amici e già autrice per artisti come Tiziano Ferro e Nina Zilli, descrive il suo nuovo album ...Giordana Angi ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Mi Muovo, anticipato dal singolo Tuttapposto ft. Loredana Bertè.