Gianluca Vacchi vola in Serbia per il vaccino anti-Covid: "Grazie Belgrado" (Di sabato 15 maggio 2021) L’imprenditore Gianluca Vacchi, 53 anni e 20 milioni di follower su Instagram, è volato a Belgrado, in Serbia, col suo jet privato per farsi vaccinare contro il Covid-19. E’ stato lo stesso Vacchi ad annunciarlo sui social. “Grazie Belgrado”, ha scritto Vacchi (vaccino Covid, TUTTE LE NEWS). Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 maggio 2021) L’imprenditore, 53 anni e 20 milioni di follower su Instagram, èto a, in, col suo jet privato per farsi vaccinare contro il-19. E’ stato lo stessoad annunciarlo sui social. “”, ha scritto, TUTTE LE NEWS).

Advertising

MediasetTgcom24 : Gianluca Vacchi vola a vaccinarsi in Serbia con il jet privato #gianlucavacchi - infoitinterno : Gianluca Vacchi si è vaccinato | Il Caffé di Massimo Gramellini - infoitinterno : Gianluca Vacchi vola in Serbia per il vaccino anti-Covid: 'Grazie Belgrado' - nikes_ivy : Perché Gianluca Vacchi è andato a vaccinarsi in Serbia le vaccinazioni per chi come lui ha 150 anni sono aperte anche in Italia non capisco - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Gianluca Vacchi vola in Serbia per il vaccino anti-Covid: 'Grazie Belgrado' -