Advertising

MediasetTgcom24 : Gianluca Vacchi vola a vaccinarsi in Serbia con il jet privato #gianlucavacchi - dudespindola : @jpugliesicamara N kkkkkk o Gianluca Vacchi - QuotidianPost : Gianluca Vacchi si vaccina in Serbia: dure critiche per l’ultramilionario - 24Trends_Italia : 17. Gianluca Vacchi - 10mille+ 18. Roberto Angelini - 5mille+ 19. Anna Foglietta - 5mille+ 20. Sandra Bullock - 5mille+ - EnciZilla : RT @AirinVein: Nessuno: Io: Snow della s2 di Love Death & Robots è Gianluca Vacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi

... maclasse 1967 non ne avrà bisogno. Perché l'imprenditore/influencer/deejay ha raccontato su Instagram di essere volato in Serbia e aver ricevuto la prima dose di vaccino a Belgrado .ha annunciato di essere volato in Serbia per sottoporsi alla prima dose del vaccino anti - Covid insieme a Sharon Fonseca.e Sharon Fonseca sono volati direttamente in ...Gianluca Vacchi è andato in Serbia per sottoporsi alla vaccinazione: ma il web non ha apprezzato questo suo gesto e lo ha criticato ...Covid, Gianluca Vacchi vaccinato: è andato in Serbia col jet privato, scatenando non poche polemiche sui social ...