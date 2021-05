Gianluca Vacchi si è vaccinato in Serbia | “Sono grato a Belgrado”

Advertising

MediasetTgcom24 : Gianluca Vacchi vola a vaccinarsi in Serbia con il jet privato #gianlucavacchi - TheRub14 : Leggo riportare da più parti che Gianluca Vacchi si è vaccinato. E sticazzi. - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Gianluca Vacchi vola a vaccinarsi in Serbia con il jet privato #gianlucavacchi - i_GnoT0009 : RT @MediasetTgcom24: Gianluca Vacchi vola a vaccinarsi in Serbia con il jet privato #gianlucavacchi - Blusba : -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi

A bordo del suo jet privatoha rivelato di essere di ritorno a Bologna dopo essersi sottoposto al vaccino anti - Covid in Serbia.: il vaccino Covidè volato fino in Serbia per ...si è vaccinato in Serbia/ "Grazie Belgrado!" e scoppia la polemica Alessio Vassallo e la difficile rottura con Lorena Cacciatore La separazione dalla Cacciatore non è stata per ...Gianluca Vacchi è volato fino in Serbia per sottoporsi al vaccino anti-Covid. L’imprenditore ha ringraziato Belgrado e ha affermato che lui e Sharon Fonseca si recheranno di nuovo in Serbia per riceve ...Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca muniti di jet privato volano in Serbia per farsi inoculare la prima dose del vaccino, ma la polemica è ...