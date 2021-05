Ghoulam | esito positivo del controllo del ginocchio sinistro a Villa Stuart!

(Di venerdì 14 maggio 2021) La Società Calcio Napoli ha pubblicato sul suo profilo Twitter l’della visita di Faouzi. Di seguito è riportato il comunicato: “Faouzi, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina aStuart dal Professor Mariani. Si comunica con piacere che l’delal, il calciatore continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo“ @Faouzideldel.Forza Faouzi https://t.co/BJxcXe0v6c#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/28DJmCaOtT— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 14, 2021

Ultimissime calcio Napoli - Prosegue l'iter verso il recupero di Faouzi, terzino azzurro, che è stato operato a Villa Stuart. Napoli, visita di controllo per: il comunicato Questa mattina, accompagnato dal medico social del club, Raffaele Canonico ,s'è recato a Villa Stuart per un controllo. Ecco il comunicato della SSC Napoli: A due mesi dall'operazione al ginocchio, tutto procede come da calendario per Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino del Napoli sta continuando le terapie riabilitative per la rottura del crociato. La SSC Napoli, con una breve nota ufficiale, comunica che il controllo fatto oggi da Faouzi Ghoulam ha dato esito positivo. Questo significa che il terzino algerino può continuare il protocollo riabil...