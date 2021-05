Ghostrunner 2 annunciato per PS5, Xbox Series X/S e PC. Il ritorno del ninja cyberpunk (Di venerdì 14 maggio 2021) Il publisher 505 Games e lo sviluppatore One More Level hanno annunciato che Ghostrunner 2 è in sviluppo. Il sequel di uno dei migliori giochi dell'anno scorso uscirà per PS5, Xbox Series X/S e PC. Al momento non è stata annunciata alcuna finestra di lancio. 505 Games ha acquisito l'IP di Ghostrunner dal co-editore All In Games per 5 milioni di euro, comprese tutte le "soluzioni tecnologiche utilizzate nel gioco", a marzo. In un comunicato stampa, Digital Bros, la casa madre di 505 Games, ha annunciato di aver raddoppiato il proprio investimento di 5 milioni di euro per lo sviluppo di Ghostrunner 2. La compagnia ha definito l'IP di Ghostrunner "un marchio con un grande potenziale, in grado di contribuire per molto tempo al portfolio di prodotti 505 ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Il publisher 505 Games e lo sviluppatore One More Level hannoche2 è in sviluppo. Il sequel di uno dei migliori giochi dell'anno scorso uscirà per PS5,X/S e PC. Al momento non è stata annunciata alcuna finestra di lancio. 505 Games ha acquisito l'IP didal co-editore All In Games per 5 milioni di euro, comprese tutte le "soluzioni tecnologiche utilizzate nel gioco", a marzo. In un comunicato stampa, Digital Bros, la casa madre di 505 Games, hadi aver raddoppiato il proprio investimento di 5 milioni di euro per lo sviluppo di2. La compagnia ha definito l'IP di"un marchio con un grande potenziale, in grado di contribuire per molto tempo al portfolio di prodotti 505 ...

