GF VIP | «Antonella Elia non sarà riconfermata come opinionista» | ecco chi la sostituirà

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Grande Fratello VIP 5, vinto da Tommaso Zorzi, è stato un grande successo di ascolti e Mediaset sta già pensando afare ancora meglio per l'edizione numero 6, il cui inizio è previsto per l'autunno. Adriana Volpe torna al GF VIP? Tra le protagoniste dell'edizione precedente, la quarta, c'era stata Adriana Volpe. L'ex conduttrice Rai aveva lasciato il servizio pubblico tra numerose polemiche (in particolare con Giancarlo Magalli) e grazie alla esperienza positiva del GF VIP 4 ha ritrovato la popolarità. Pochi mesi dopo la fine del reality, TV8 l'ha assuntaconduttrice per “Ogni Mattina”, il programma mattutino di attualità che va in onda dal lunedì al venerdì sull'ottavo canale. Tra alti e bassi, «Ogni Mattina» si avvia allo stop estivo ma dal prossimo autunno la conduttrice potrebbe cambiare. TvBlog ha infatti scritto che Adriana Volpe ...