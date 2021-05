Gender Equality in Finlandia: bambini e bambine a lezione di cucito, insieme (Di venerdì 14 maggio 2021) Non esistono stereotipi, diritti e doveri diversificati, non esistono cariche che le donne non possano ricoprire, né cose destinate solo agli uomini. O così dovrebbe essere. La parità di genere è una cosa seria che passe per battaglie, movimenti e proteste che si sono perpetuate nei secoli e che ancora non ha raggiunto pienamente la sua totalità. Uomini e donne devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri e per arrivare a questo punto è necessario che le nuove generazioni crescano con questa consapevolezza. E lo sa bene la Finlandia che, nelle scuole elementari, ha introdotto dei corsi di economia domestica destinati a bambini e bambine. insieme, stanno imparando stirare, a cucire e a piegare le lenzuola, ma anche a fare il bucato a gestire i soldi, affinché lo stereotipo della donna come angelo del focolare sia ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 maggio 2021) Non esistono stereotipi, diritti e doveri diversificati, non esistono cariche che le donne non possano ricoprire, né cose destinate solo agli uomini. O così dovrebbe essere. La parità di genere è una cosa seria che passe per battaglie, movimenti e proteste che si sono perpetuate nei secoli e che ancora non ha raggiunto pienamente la sua totalità. Uomini e donne devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri e per arrivare a questo punto è necessario che le nuove generazioni crescano con questa consapevolezza. E lo sa bene lache, nelle scuole elementari, ha introdotto dei corsi di economia domestica destinati a, stanno imparando stirare, a cucire e a piegare le lenzuola, ma anche a fare il bucato a gestire i soldi, affinché lo stereotipo della donna come angelo del focolare sia ...

Advertising

Antoman56920192 : RT @Rodricasimiana1: @GiuliaSalemi93 È allucinante come nel 2021 le donne non hanno ancora tuti i diritti e non sono tutelate & protette ma… - Rodricasimiana1 : @GiuliaSalemi93 È allucinante come nel 2021 le donne non hanno ancora tuti i diritti e non sono tutelate & protette… - boezio_severino : @repubblica E allora ...basta coi 3 cani... Per 'gender equality' deve ridenominarsi '2 cani e 2 cagne'... ???????????????????? - InEuropa_UE : ???? Chiamata per #GIOVANI e #OPERATORI GIOVANILI! #WORKSHOP del PROGETTO SHANARANI IN PARTENZA A GIUGNO per combatte… - ADVISOR_ONLINE : Investire in modo sostenibile vuol dire anche prestare attenzione a come le aziende si comportano nei confronti del… -