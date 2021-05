Gebana | un’azienda napoletana tra i protagonisti di “VadoinAfrica Summit”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nel mondo post-Covid19, c’è un continente che non si potrà più ignorare: l’Africa. Le conseguenze della pandemia, ridotte rispetto al resto del mondo, evidenziano uno dei grandi punti di forza del continente, la sua demografia: un africano su due, infatti, ha meno di 20 anni, e il 70% della popolazione meno di 30. Il fattore età, unito a una forte crescita economica, sociale e culturale, è un volano per lo sviluppo delle imprese, come hanno capito bene anche molti imprenditori nel nostro paese, sia italiani sia africani italofoni. Tra idell’evento c’è il napoletano Claudio Scotto, direttore generale di, azienda di trasformazione della frutta in Burkina Faso. Padre napoletano, madre svizzera tedesca, vive da anni a Londra e inizia, per ragioni familiari, a visitare la Sierra Leone. Nel 2010 apre Africa Felix Juice, la prima azienda ...