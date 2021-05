Gazzetta – Napoli su Pedraza e Pau Torres del Villariale | la situazione

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il calciomercato delsi tinge di giallo con l’interesse pere PauSecondodello Sport il club partenopeo sta monitorando a fondo i due difensori che giocheranno la finale di Europa League col Villareal, sfidando il Manchester di Cavani. Le relazioni dello scouting partenopeo per, esterno sinistro di 25 anni sono più che positive. Il calciatore ha un contratto che scade nel 2025 con il Villareal. Secondo quanto scrive il quotidiano in rosa alpiacee sta monitorando anche Nuno Tavares, giovane talento del Benfica che piace pure alla Roma. Su, invece, c’è da tempo l’Atalanta. Oltre al’altro nome per ilè quello di Pau. ...

...il proprio reparto difensivo con Maksimovic e Koulibaly che potrebbero partire in estate Il... Come riporta la...I gol nella partita di ieri sono stati messi a segno da Hulk, Guilherme Arana (ex Atalanta), Vargas (ex), la rete dell'América è di Moreno. L'Atlético Mineiro, capolista del girone H, con ...Il calciomercato del Napoli si tinge di giallo con l’interesse per Pedraza e Pau Torres Secondo Gazzetta dello Sport il club partenopeo sta monitorando a fondo i due difensori che giocheranno la ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla difesa del Napoli per la prossima stagione. Nikola Maksimovic è in scadenza ed è ...