Gaza | sale a 126 il numero delle vittime dei raid israeliani L’Egitto chiede una tregua per evacuare i feriti da Gaza

(Di venerdì 14 maggio 2021) Una escalation così grave non si vedeva dal 2014. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio Israele ha lanciato un massiccio attacco aereo e dal confine contro. Circa 160 gli aerei e i mezzi di terra schierati al confine hanno colpito nella notte 150 obiettivi nella Striscia, secondo quanto riferito dalle forze armate di Israele. Violente esplosioni hanno scossoCity. Sirene di allarme sono suonate tutta la notte nel Sud di Israele per i razzi lanciati da Hamas. Intanto, si aggrava il bilancio dei morti. 23.30 – 14 maggio - È salito a 126 ilpersone uccise dai. Tra questi, ci sono anche 31 bambini e 20 donne: lo riferiscono le autorità ...

Advertising

fanpage : Israele si prepara all'invasione - SaveChildrenIT : Sale il numero delle vittime civili a #Gaza e Sud #Israele: 119 palestinesi, di cui 31 bambini; 7 israeliani, di cu… - UNICEF_Italia : Sale a 33 il numero dei bambini e ragazzi rimasti uccisi nel conflitto tra Israele e Hamas: 31 nella Striscia di Ga… - Today_it : Non solo Gaza: sale la tensione tra Israele e le frontiere con Libano e Cisgiordania - ZicaEliana : RT @SaveChildrenIT: Sale il numero delle vittime civili a #Gaza e Sud #Israele: 119 palestinesi, di cui 31 bambini; 7 israeliani, di cui 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza sale

"I palestinesi, anche a, e gli israeliani " ha aggiunto " meritano ugualmente di vivere in dignità, sicurezza e protezione". Ore 21.30 " Il bilancio delle vittimea 126 " È salito a 126 il ...la tensione approfondimento Palestina, cos'è Hamas: l'organizzazione in scontro con Israele ... è rimasta uccisa in un bombardamento israeliano nella zona di Sheikh Zayed, nel nord di, che ha ...Dopo una notte di bombardamenti, sotto un cielo rosso dilaniato dai boati, migliaia di palestinesi con bambini e oggetti al seguito sono fuggiti dalle proprie ...Il numero delle persone uccise dai raid israeliani a Gaza e' salito a 126, tra cui 31 bambini e 20 donne. Lo riferiscono le autorità sanitarie della Striscia, citate dal quotidiano Haaretz. Secondo la ...