Gaza | l' Egitto chiede una tregua a Israele per evacuare i feriti

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Egitto

L'ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti aerei diper evacuare i feriti e una tregua per poter far entrare assistenza medica a. Il prosieguo dei bombardamenti israeliani ...... oggi è stato l'a chiedere un cessate il fuoco anche parziale per evacuare i feriti dalla Striscia, ma finora senza successo. Scontri in Cisgiordania Il fronte di- dove le vittime , ...Hamas si è detto pronto per un cessate il fuoco, ma non ha ricevuto risposta da Israele. Lo ha affermato il leader politico storico del Movimento islamico, Khaled Mashaal, ma non ha ancora ricevuto un ...Il «trucco» di Israele, che ha finto un’invasione: decine di morti sotto terra in uno dei bombardamenti più pesanti di sempre. Diecimila di sfollati palestinesi, devastati i villaggi arabi a nord ...