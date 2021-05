Gaza, esercito israeliano: “Notizia attacco di terra? Equivoco con stampa internazionale” (Di venerdì 14 maggio 2021) La Notizia dell’avvio, la notte scorsa, dell’attacco di terra israeliano a Gaza è stato il risultato di “un Equivoco” con i media internazionali. E’ quanto afferma l’Idf – le Forze di difesa israeliane -, parlando di un Equivoco provocato da una “dichiarazione ambigua” dello stesso esercito israeliano in cui, poco prima della nostra mezzanotte, si affermava che “le forze aeree e terrestri israeliane stavano attaccando la Striscia di Gaza”. Dopo questo tweet dell’Idf, seguito da una dichiarazione Benjamin Netanyahu in cui si affermava che “stiamo facendo pagare un duro prezzo ad Hamas, l’operazione andrà avanti fino a quando sarà necessario”, tutti i principali media internazionali hanno titolato sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladell’avvio, la notte scorsa, dell’diè stato il risultato di “un” con i media internazionali. E’ quanto afferma l’Idf – le Forze di difesa israeliane -, parlando di unprovocato da una “dichiarazione ambigua” dello stessoin cui, poco prima della nostra mezzanotte, si affermava che “le forze aeree e terrestri israeliane stavano attaccando la Striscia di”. Dopo questo tweet dell’Idf, seguito da una dichiarazione Benjamin Netanyahu in cui si affermava che “stiamo facendo pagare un duro prezzo ad Hamas, l’operazione andrà avanti fino a quando sarà necessario”, tutti i principali media internazionali hanno titolato sulla ...

Agenzia_Ansa : Truppe di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha det… - TgLa7 : ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi - ilpost : Giovedì sera l’esercito israeliano ha annunciato di avere iniziato ad attaccare la Striscia di Gaza anche via terra… - AnnareColonnese : RT @perchetendenza: #IsraelPalestine: Perché l'esercito israeliano ha iniziato ad attaccare Gaza anche via terra con l'artiglieria, mentre… - cavalloghei : RT @perchetendenza: #IsraelPalestine: Perché l'esercito israeliano ha iniziato ad attaccare Gaza anche via terra con l'artiglieria, mentre… -