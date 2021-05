Gasperini: “Siamo concentrati su domani. Muriel ha ancora qualche problema” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. L’allenatore della Dea ha aggiornato le situazioni di Toloi e Muriel: “Il difensore sta bene, oggi proviamo ancora ma ieri ha fatto un allenamento da giocatore recuperato. Per Muriel abbiamo ancora qualche problema. La contusione non è stata ancora smaltita del tutto. Speriamo nelle prossime 24 ore”. Sulla Coppa Italia: “Per arrivare a mercoledì abbiamo un giorno in più di recupero. La concentrazione massima è sulla partita di domani. Ogni partita è diversa e quella con il Benevento è stata diversa da quelle che abbiamo giocato in precedenza. Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che anche in svantaggio non ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. L’allenatore della Dea ha aggiornato le situazioni di Toloi e: “Il difensore sta bene, oggi proviamoma ieri ha fatto un allenamento da giocatore recuperato. Perabbiamo. La contusione non è statasmaltita del tutto. Speriamo nelle prossime 24 ore”. Sulla Coppa Italia: “Per arrivare a mercoledì abbiamo un giorno in più di recupero. La concentrazione massima è sulla partita di. Ogni partita è diversa e quella con il Benevento è stata diversa da quelle che abbiamo giocato in precedenza. Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra che anche in svantaggio non ...

