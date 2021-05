Gasperini: “Avrei firmato per arrivare così a fine stagione” (Di venerdì 14 maggio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione alla sfida col Genoa. Ogni gara è diversa, col Benevento è stata positiva. Toloi sta bene, è recuperato, mentre Muriel ha ancora qualche problema dopo la contusione rimediata. Vedremo domani. Dobbiamo fare tre punti in due partite e ci proveremo da subito, sperando che vada tutto bene. Col Genoa nel 2009 arrivammo a parti punti con la Fiorentina e molti episodi non girarono a nostro favore, sarebbe stata una storia diversa. I rossoblù oggi sono un’ottima squadra, con calciatori di valore: non pensavo che avrebbero corso rischi, è salva con merito. Coppa Italia? Siamo concentrati solo sulla partita col Genoa, la cosa migliore è soffermarsi sul presente. Sappiamo quanto è importante il traguardo che dobbiamo raggiungere. Avremmo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione alla sfida col Genoa. Ogni gara è diversa, col Benevento è stata positiva. Toloi sta bene, è recuperato, mentre Muriel ha ancora qualche problema dopo la contusione rimediata. Vedremo domani. Dobbiamo fare tre punti in due partite e ci proveremo da subito, sperando che vada tutto bene. Col Genoa nel 2009 arrivammo a parti punti con la Fiorentina e molti episodi non girarono a nostro favore, sarebbe stata una storia diversa. I rossoblù oggi sono un’ottima squadra, con calciatori di valore: non pensavo che avrebbero corso rischi, è salva con merito. Coppa Italia? Siamo concentrati solo sulla partita col Genoa, la cosa migliore è soffermarsi sul presente. Sappiamo quanto è importante il traguardo che dobbiamo raggiungere. Avremmo ...

