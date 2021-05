Gasparri difende Anni 20: “In Rai censura da regime”. Ecco il servizio che ha fatto infuriare Salini (video) (Di venerdì 14 maggio 2021) “Vietato criticare l’Europa per il Pd che grida allo scandalo e invoca la censura per un satirico editoriale sulle direttive europee in tema alimentare. Grave che l’ad Salini, invece che difendere il pluralismo del servizio Pubblico, si sia affrettato a minacciare provvedimenti disciplinari”. Così Maurizio Gasparri dopo le polemiche sulla bufera sollevata dalla sinistra contro Anni 20, in onda su Raidue. Gasparri sta con i giornalisti di Anni 20 “Porterò il tema in Commissione di Vigilanza Rai – dice il senatore di Forza Italia – e chiederò l’intervento dell’AgCom a tutela della libertà di pensiero, critica e satira. Il regime del pensiero unico non fa prigionieri, davanti a questa deriva terrorizzante agiremo nelle sedi preposte e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Vietato criticare l’Europa per il Pd che grida allo scandalo e invoca laper un satirico editoriale sulle direttive europee in tema alimentare. Grave che l’ad, invece chere il pluralismo delPubblico, si sia affrettato a minacciare provvedimenti disciplinari”. Così Mauriziodopo le polemiche sulla bufera sollevata dalla sinistra contro20, in onda su Raidue.sta con i giornalisti di20 “Porterò il tema in Commissione di Vigilanza Rai – dice il senatore di Forza Italia – e chiederò l’intervento dell’AgCom a tutela della libertà di pensiero, critica e satira. Ildel pensiero unico non fa prigionieri, davanti a questa deriva terrorizzante agiremo nelle sedi preposte e ...

