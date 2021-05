Gara 1 playoff Serie A: bene Milano, Venezia, Bologna e Brindisi (Di venerdì 14 maggio 2021) Le prime otto classificate della regular season si sono affrontate nella Gara 1 playoff Serie A che ha visto prevalere il fattore campo. Tra meno di 24 ore si replica per Gara-2 , sempre sugli stessi campi. Gara 1 playoff Serie A: cosa è successo? Milano ha avuto vita facile contro Trento grazie ai punti di Shields (16), Punther(13), e Hines(12 +7 rimbalzi). Tra gli ospiti sugli scudi si è rivelato Browne, autore di 16 punti. Stesso andamento a Bologna dove la Virtus ha travolto Treviso con 17 punti di Gamble, 16 di Belinelli e 14 di Hunter. Buina la prova anche di Teodosic che ha chiuso con 11 punti e 9 assist. Nulla da fare per i veneti, malgrado i 17 punti di Logan e 12 punti e 8 rimbalzi di Mekowulu. Vittoria in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Le prime otto classificate della regular season si sono affrontate nellaA che ha visto prevalere il fattore campo. Tra meno di 24 ore si replica per-2 , sempre sugli stessi campi.A: cosa è successo?ha avuto vita facile contro Trento grazie ai punti di Shields (16), Punther(13), e Hines(12 +7 rimbalzi). Tra gli ospiti sugli scudi si è rivelato Browne, autore di 16 punti. Stesso andamento adove la Virtus ha travolto Treviso con 17 punti di Gamble, 16 di Belinelli e 14 di Hunter. Buina la prova anche di Teodosic che ha chiuso con 11 punti e 9 assist. Nulla da fare per i veneti, malgrado i 17 punti di Logan e 12 punti e 8 rimbalzi di Mekowulu. Vittoria in ...

