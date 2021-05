'Friends' torna dopo 17 anni: ecco la data, il primo teaser e... tanti ospiti a sorpresa (Di venerdì 14 maggio 2021) I fan di 'Friends' hanno dovuto aspettare 17 anni per una rimpatriata ma ora c'è la data definitiva per 'Friends: The Reunion': il 27 maggio. Questo il giorno in cui andrà in onda negli Stati Uniti '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) I fan di '' hanno dovuto aspettare 17per una rimpatriata ma ora c'è ladefinitiva per ': The Reunion': il 27 maggio. Questo il giorno in cui andrà in onda negli Stati Uniti '...

Advertising

ilfattoblog : #FRIENDS Dopo tanto hype finalmente c'è la data: 27 maggio. Ma per noi vale sempre lo stesso discorso [LEGGI]… - Votatelou_ : RT @ginnygi: E ogni volta che vedo Harry con una borsa Gucci mi torna in mente Joey Tribbiani e prego affinché faccia una comparsata nella… - _potatoo00 : RT @ginnygi: E ogni volta che vedo Harry con una borsa Gucci mi torna in mente Joey Tribbiani e prego affinché faccia una comparsata nella… - auryxlou : adesso il mio profilo ritorna un friends stan account come agli inizi che avevo solo loro torna Joey in foto mi sa preparatevi e tremate - folkvtae : @BTS_twt eh torna però friends don’t lie taehyung -