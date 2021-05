Friends, la reunion speciale del cast il 27 maggio: ecco tutti i dettagli e quanto è costata (Di venerdì 14 maggio 2021) La reunion di Friends sarà il 27 maggio. C’è una data per l’atteso appuntamento che riunirà i protagonisti della serie cult degli anni ’90. Chandler, Monica, Joey, Ross, Phoebe e Rachel torneranno insieme il 27 maggio, come ha annunciato Hbo Max su Twitter, pubblicando anche il primo teaser ufficiale. L’evento speciale, di cui si parla da oltre un anno, riunirà il cast formato da David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry. Lo speciale prevede la presenza di tutti i 6 attori: ognuna delle star, scriveva un anno fa Variety, percepirà un compenso di almeno 2,5 milioni di dollari. Non solo. Oltre ai protagonisti della sitcom ci saranno anche ospiti illustri, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladisarà il 27. C’è una data per l’atteso appuntamento che riunirà i protagonisti della serie cult degli anni ’90. Chandler, Monica, Joey, Ross, Phoebe e Rachel torneranno insieme il 27, come ha annunciato Hbo Max su Twitter, pubblicando anche il primo teaser ufficiale. L’evento, di cui si parla da oltre un anno, riunirà ilformato da David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry. Loprevede la presenza dii 6 attori: ognuna delle star, scriveva un anno fa Variety, percepirà un compenso di almeno 2,5 milioni di dollari. Non solo. Oltre ai protagonisti della sitcom ci saranno anche ospiti illustri, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James ...

