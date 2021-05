Friends, la reunion: il tweet di Hbo (Di venerdì 14 maggio 2021) Friends, la sit-com più iconica di tutte, ritorna per una reunion speciale: lo dice Hbo con un post su Twitter La reunion che tutti aspettavamo in arrivo per i fans più nostalgici. Ebbene sì: quando si pensava che l’atmosfera cult anni 90? avesse ormai abbandonato le scene, ecco che rispuntano i 6 personaggi più iconici di sempre: Chandler, Monica, Joey, Ross, Phoebe e Rachel torneranno insieme il 27 maggio. L’ha annunciato Hbo Max, tramite un post su Twitter, con tanto di primo teaser ufficiale. Nella breve clip infatti, si scorgono i 6 personaggi di spalle, stretti l’uno all’altro mentre si incamminano, allontanandosi dalla telecamera. L’evento speciale, di cui si parla da oltre un anno, riunirà l’intero cast di Friends, formato da David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021), la sit-com più iconica di tutte, ritorna per unaspeciale: lo dice Hbo con un post su Twitter Lache tutti aspettavamo in arrivo per i fans più nostalgici. Ebbene sì: quando si pensava che l’atmosfera cult anni 90? avesse ormai abbandonato le scene, ecco che rispuntano i 6 personaggi più iconici di sempre: Chandler, Monica, Joey, Ross, Phoebe e Rachel torneranno insieme il 27 maggio. L’ha annunciato Hbo Max, tramite un post su Twitter, con tanto di primo teaser ufficiale. Nella breve clip infatti, si scorgono i 6 personaggi di spalle, stretti l’uno all’altro mentre si incamminano, allontanandosi dalla telecamera. L’evento speciale, di cui si parla da oltre un anno, riunirà l’intero cast di, formato da David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e ...

