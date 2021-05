Friends | il ritorno è ufficiale | ecco il teaser e la data della reunion

(Di venerdì 14 maggio 2021) È, ritorna. Il 27 maggio andrà in onda ladell’amata sitcom ideata da David Crane e Martha Kauffman. Lo annuncia Hbo Max su Twitter, pubblicando anche il primo. Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) e David Schwimmer (Ross) hanno fattonello storico studio Stage 24Warner Bros. a Burbank per festeggiare la serie cult degli anni ’90. L’evento speciale di, di cui si parla da oltre un anno, rimetterà insieme il cast. Lo speciale prevede la presenza di tutti i 6 attori. Ognuna delle star, scriveva un anno fa Variety, percepirà un compenso di almeno 2,5 milioni di dollari. Oltre ai ...

MafraLiga : Back to 90’s: il ritorno di Friends (e non solo!) - MafraLiga : RT @Spettakolo_mag: Un reboot (o quasi) che farà felice tanti nostalgici: torna @FriendsTV E sapete che si parla anche di un ritorno delle… - Spettakolo_mag : Un reboot (o quasi) che farà felice tanti nostalgici: torna @FriendsTV E sapete che si parla anche di un ritorno d… - Gabymarmori : RT @VanityFairIt: Dopo quasi un anno di attesa, finalmente la puntata speciale di «Friends», che vedrà il ritorno del cast originale, ha un… - VanityFairIt : Dopo quasi un anno di attesa, finalmente la puntata speciale di «Friends», che vedrà il ritorno del cast originale,… -

Una delle serie più acclamate della storia è pronta a fare il suo ritorno. Ecco il teaser e la data di uscita della nuova serie di Friends.A HBO Max basta un teaser trailer nostalgico di pochi secondi per annunciare che Friends: The Reunion verrà rilasciato sulla piattaforma streaming il 27 maggio. La reunion di Friends era stata annunci ...