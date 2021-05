Freaky 2021 | Nuovo Trailer ITA della commedia horror con Vince Vaughn – HD

Leggi su udine20

(Di venerdì 14 maggio 2021) #filmalcinemaMaggio#cinemareload Guarda ilItaliano di,laconPer i nuoviitaliani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx e clicca la ? per rimanere aggiornato. Diretto da: Christopher Landon Cast:, Kathryn Newton, Alan Ruck, Uriah Shelton, Katie Finneran, Mitchell Hoog, Charles Green, Deja Dee, Melissa Collazo #in uscita in tutti i cinema italiani dal 27 maggio. La trama, la recensione e altri video del film: http://tiny.cc/8nxtsz La diciassettenne Millie Kessler sta cercando di ...