periodicodaily : Francia vieta le proteste filo-palestinesi a Parigi #Parigi #Francia #Palestina @Billa42_ - Billa42_ : Francia vieta le proteste filo-palestinesi a Parigi - danffi : RT @cstn84: La #Francia ha una lunga tradizione di repressione dei movimenti pro #Palestina (p. es. BDS). Ieri han arrestato il presidente… - anubidal : RT @cstn84: La #Francia ha una lunga tradizione di repressione dei movimenti pro #Palestina (p. es. BDS). Ieri han arrestato il presidente… - Lucoprofene : RT @cstn84: La #Francia ha una lunga tradizione di repressione dei movimenti pro #Palestina (p. es. BDS). Ieri han arrestato il presidente… -

Parigi, 13 mag 20:20 - La prefettura di polizia di Parigi ha vietato la manifestazione pro - palestinese prevista nella capitale francese per il 15 maggio. Lo riferisce... Il ministro degli Interni della Francia, Gerald Darmanin, ha affermato che vieta le proteste filo-palestinesi per paura di disordini. Questa notte tre avvocati hanno presentato ricorso presso il tribunale amministrativo di Parigi a nome dell'associazione dei ...