Francia: Les Echos, vendita del gruppo tv M6 in dirittura d’arrivo, in pole Tf1 (Di venerdì 14 maggio 2021) Parigi, 15 mag. (Adnkronos) – La vendita del gruppo tv francese M6, controllato al 48,26% da Rtl Group (detenuto al 75,1% dal gruppo tedesco Bertelsmann) è in dirittura d’arrivo. In lizza ci sarebbero Vivendi, il finanziere francese Xavier Niel, l’uomo d’affari ceco Daniel Kretinsky proprietario di ‘Marianne’ e azionista di minoranza di Prosieben.Sat1 e Mediaset ma in pole position ci sarebbe il gruppo televisivo transalpino Tf1. E’ quanto scrive ‘Les Echos’. “Sono in tanti in questa fase a considerare che Tf1 ha vinto la partita nonostante la complessità di una fusione con M6 a livello regolamentare”, scrive il quotidiano economico francese. “E’ l’ipotesi che Bertelsmann ha in testa dall’inizio. Il Ceo, Thomas Rabe sostiene da mesi che il futuro ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) Parigi, 15 mag. (Adnkronos) – Ladeltv francese M6, controllato al 48,26% da Rtl Group (detenuto al 75,1% daltedesco Bertelsmann) è in. In lizza ci sarebbero Vivendi, il finanziere francese Xavier Niel, l’uomo d’affari ceco Daniel Kretinsky proprietario di ‘Marianne’ e azionista di minoranza di Prosieben.Sat1 e Mediaset ma inposition ci sarebbe iltelevisivo transalpino Tf1. E’ quanto scrive ‘Les’. “Sono in tanti in questa fase a considerare che Tf1 ha vinto la partita nonostante la complessità di una fusione con M6 a livello regolamentare”, scrive il quotidiano economico francese. “E’ l’ipotesi che Bertelsmann ha in testa dall’inizio. Il Ceo, Thomas Rabe sostiene da mesi che il futuro ...

Advertising

TV7Benevento : Francia: Les Echos, vendita del gruppo tv M6 in dirittura d'arrivo, in pole Tf1 (2)... - TV7Benevento : Francia: Les Echos, vendita del gruppo tv M6 in dirittura d'arrivo, in pole Tf1... - Maschere1 : RT @emanugi07: FRANCIA: BOCCIATO NEL POMERIGGIO, IL PASS SANITARIO PASSA DI NOTTE DOPO UN ACCORDO NELLA MAGGIORANZA. L'Assemblée valide le… - Diego90190488 : RT @Corvelva: FRANCIA: BOCCIATO NEL POMERIGGIO, IL PASS SANITARIO PASSA DI NOTTE DOPO UN ACCORDO NELLA MAGGIORANZA Nella notte l'Assemble… - brug71 : RT @Corvelva: FRANCIA: BOCCIATO NEL POMERIGGIO, IL PASS SANITARIO PASSA DI NOTTE DOPO UN ACCORDO NELLA MAGGIORANZA Nella notte l'Assemble… -