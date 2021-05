Francesca Lodo, chi è, età, carriera, lo scandalo Vallettopoli, Instagram, l’Isola dei Famosi (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata dell’Isola dei Famosi che vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche Francesca Lodo, con Beatrice Marchetti su Playa Imboscadissima. Francesca Lodo: chi è, età, carriera, lo scandalo Vallettopoli Francesca Lodo è nata il 1° agosto del 1982 a Cagliari! Dopo la maturità linguistica, Francesca vede il suo grande debutto nel gioco Passaparola condotto da Gerry Scotti. Dopo i vari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ tutto pronto per un’altra puntata deldeiche vede al timone dell’avventura Ilary Blasi. Con lei l’inviato dall’Honduras Massimiliano Rosolino, in studio tre opinionisti pungenti, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il reality entrerà nelle case degli italiani ben due volte a settimana, per l’appuntamento del lunedì e del giovedì. Nel cast anche, con Beatrice Marchetti su Playa Imboscadissima.: chi è, età,, loè nata il 1° agosto del 1982 a Cagliari! Dopo la maturità linguistica,vede il suo grande debutto nel gioco Passaparola condotto da Gerry Scotti. Dopo i vari ...

Advertising

zazoomblog : Chi e? Francesca Lodo? Eta? vita privata e Instagram - #Francesca #Lodo? #privata #Instagram - Claudia03801379 : @IsolaDeiFamosi Dopo Francesca Lodo il prossimo bersaglio x molti naufraghi sarà Roberto Ciufoli e poi Miryea che a… - Stefanoqb : Francesca Lodo sta ingrassando da quando è sull'isola imboscatissima. Qualquadra non cosa #isola - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: L'abbandono della Palapa da parte di Francesca Lodo visto da #Isola Party! Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in di… - zazoomblog : L’isola dei famosi Francesca Lodo sbarca su Playa Imboscadissima - #L’isola #famosi #Francesca #sbarca -