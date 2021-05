Forza Italia incontra il territorio, Rubano accoglie l’eurodeputata Adinolfi (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, ha accolto ieri nella sede del Municipio, la parlamentare europea di Forza Italia, On. Isabella Adinolfi. La visita e’ poi proseguita con l’inaugurazione del cantiere della scuola elementare di Puglianello. L’incontro rientra nel tour d’ascolto di Forza Italia per i Comuni della provincia di Benevento. Successivamente gli incontri sono proseguiti a Solopaca presso la Cantina sociale, con i dirigenti Forza Italia dei Comuni di San Salvatore Telesino e di Telese Terme e, in quest’ultimo, con la visita al centro vaccinale, cui è seguita quella con il Sindaco e l’amministrazione comunale. “Abbiamo recepito, insieme all’onorevole Adinolfi, le istanze del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Puglianello, Francesco Maria, ha accolto ieri nella sede del Municipio, la parlamentare europea di, On. Isabella. La visita e’ poi proseguita con l’inaugurazione del cantiere della scuola elementare di Puglianello. L’incontro rientra nel tour d’ascolto diper i Comuni della provincia di Benevento. Successivamente gli incontri sono proseguiti a Solopaca presso la Cantina sociale, con i dirigentidei Comuni di San Salvatore Telesino e di Telese Terme e, in quest’ultimo, con la visita al centro vaccinale, cui è seguita quella con il Sindaco e l’amministrazione comunale. “Abbiamo recepito, insieme all’onorevole, le istanze del ...

Advertising

TNannicini : Lega e Forza Italia hanno chiesto insieme circa cento audizioni sul #DDLZan. CENTO. Evidentemente non vogliono appr… - AzzolinaLucia : Ma veramente? No figli = no famiglia. Quindi una coppia che non può o non vuole avere figli non è una famiglia? Ma… - 23_Frog : Ancora una vittoria! Forza Inter! Campioni d'Italia ! ?????? #ForzaInter #Inter #InterSampdoria #SerieA #SerieATim - chia_stamin : @forza_italia Il posto dove FORZA ITALIA è più presente ? Il carcere. - GianniMarangon : RT @STRANATTRATTORI: @forza_italia Straordinario attraversare la regione in una settimana e ritrovarsi in un attimo da messina a reggio cal… -